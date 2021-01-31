立法院副院長蔡其昌舉辦歲末寒冬送暖活動，希望幫助弱勢過好年。（陳淑娥攝）

歲末寒冬送暖，立法院副院長蔡其昌31日與台中市議員施志昌、翼瓅聯誼會、中華民國會計師公會全國聯合會、台灣省會計師公會及台中市會計師公會等單位，於台中市外埔區公所前廣場舉辦「愛心關懷．物資發送」活動，準備300份民生物資與地方弱勢戶分享，為社會注入一股暖流。

蔡其昌表示，舉辦關懷送暖活動多年，今年準備300份民生物資與地方弱勢戶分享，未來會持續地拋磚引玉集結社會愛心年年都來舉辦，祝福大家新年快樂、鴻福犇來。

施志昌指出，今年一共募集300份愛心，裏頭包含白米、油品、麵條、衛生紙、牙膏、牙刷及春聯等民生物資，並由外埔區公所協助提供弱勢戶名單，許多家庭因未達政府補助邊準，無法領取相關補助金及物資，希望能夠持續幫助邊緣弱勢，讓社會充滿正向能量。

中華民國會計師公會全國聯合會理事長黃奕睿提到，「有春（剩）才可以分享給別人」，看到蔡其昌團隊助理、志工及會計師公會多位夥伴們，義務協助關懷送暖活動進行，鼓勵更多人一起來參與。

(中時 )