歲末年終之際，立委江啟臣6日攜手台灣省會計師公會、台中市會計師公會、台灣新世代關懷協會舉辦「寒冬送暖溫馨關懷」活動，共計捐贈3000公斤愛心米。前總統馬英九也受邀出席於東勢東聖宮舉行的捐贈儀式，他在致詞時全場用客家話，在場鄉親熱烈掌聲回應。

3000公斤愛心米由台中市會計師公會理事長郭聰達、台灣省會計師公會副理事長陳恊銓及多位台中市會計師公會幹部共同捐贈，受惠民眾遍布大山城，包括東勢高工、新社高中、老五老基金會、鄰里辦公室與社區關懷據點等。

江啟臣致詞時表示，政府資源有限，民力無窮，特別感謝會計師公會每年舉辦捐贈活動。他也提到東勢鄉親是他永遠的靠山，尤其日前「東豐快」第二階段環評審查通過，這是我們最好的新年禮物，自己一定會持續打拚努力。

會計師公會理事長郭聰達表示，非常開心能夠跟馬前總統與江立委共同送愛心，期待新的牛年台灣能夠走得更穩，共同對抗新冠肺炎疫情，讓經濟與生活持續維持繁榮。同時謝謝全體會計師愛心捐款，希望藉此略盡棉薄之力，能有更多社會資源，挹注社區關懷。

(中時 )