大陸演技派女星孫儷和男演員鄧超結婚後，育有1子1女，在工作之外的時間，都認真經營家庭生活，經常能在社群平台看到他們一家人溫馨互動；鄧超曾認真畫了一幅畫，但近日遭孫儷吐槽畫畫功力，還爆出兒子曾對其中一幅畫有陰影，甚至怕到不敢進家門。

孫儷因古裝電視劇《後宮甄環傳》、《羋月傳》和《那年花開月正圓》等，在台灣相當有人氣，每每有新劇都讓粉絲很期待；而孫儷的家庭生活也經常引起討論，她在2005年和鄧超相愛，2010年領證結婚，2011年生下兒子等等，2014年又生下一個女兒小花，一家四口的生活多采多姿。

鄧超曾認真畫了一幅畫，但近日遭孫儷吐槽畫畫功力。(圖/ 摘自孫儷微博)

兒子等等曾被這幅畫嚇到不敢自己進家門。(圖/ 摘自孫儷微博)

在孫儷家中布置能看到一些畫作，讓家裡更添溫馨氣息，今（15）日孫儷在微博發文吐槽鄧超，她PO出一系列畫作，有兒子等等、女兒小花和花卉寫實派的畫，其中有一幅是孫儷和鄧超結婚證的樣子；孫儷認為鄧超那幅結婚證的畫影響整體畫面，但他卻不肯承認事實。

沒想到孫儷又接著爆料，兒子等等對於這幅畫其實有陰影，向她吐苦水，「原來這幅畫掛在家門口，一直很害怕不敢進門，需要有人陪的那種」，她聽完都忍不住想笑，覺得太有趣了。

粉絲們也笑著附和，「說不上哪像，又說不上哪不像」、「等等說的沒錯哈哈哈」、「我相信鄧先生他盡力了」、「哈哈哈哈確確實實可怕」、「抽象的有點可怕了」。

(中時新聞網)