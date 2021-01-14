南韓媒體《Dispatch》（簡稱D社）近年元旦都會爆出演藝圈情侶檔，在1日D社曬出多張傳過數次緋聞的玄彬和孫藝真私下約會照，爆出2人已交往8個月，隨後雙方也承認戀情；日前孫藝真過39歲生日，在IG曬出收到的禮物和蛋糕，沒想到其中一個蛋糕偷放閃，出現她和玄彬在《愛的迫降》中的經典抱抱畫面，閃瞎一票粉絲。

玄彬是南韓「四大公共財」之一，每次和女星傳出緋聞都掀起熱烈討論，她和孫藝真在2018年就曾被爆偷偷約會，但雙方從未多做回應，後來更大方合作電視劇《愛的迫降》，在劇中愛到觀眾都恨不得兩人原地結婚，戲劇殺青、在電視上放映結束後，許多粉絲也久久不能自我，都希望兩人假戲真做。

11日孫藝真過39歲生日，在她收到的蛋糕中，出現她和玄彬在《愛的迫降》裡的經典抱抱場面，閃瞎許多粉絲。(圖/ 摘自孫藝真IG、《愛的迫降》劇照)

沒想到D社在今年元旦投下演藝圈震撼彈，玄彬和孫藝真兩人真的假戲真做，不僅拍到兩人私下約會照，更爆出已交往8個月的好消息，雙方經紀公司經確認後也證實戀；孫藝真本人也罕見主動更新動態，害羞到支吾地說出戀愛了的事情，活脫就是個沉浸在愛河裡的女人。

而11日是孫藝真39歲生日，她也在IG曬出收到的鮮花、蛋糕和禮物等祝福，感謝粉絲給她滿滿的愛；但有眼尖網友注意到，孫藝真連生日蛋糕都能偷偷放閃，其中一個蛋糕上面的圖案，是《愛的迫降》中孫藝真和玄彬第一次抱抱的畫面，現在看來格外甜蜜。

粉絲們也被她和玄彬甜到快融化了，紛紛表示，「好甜好甜！原地結婚吧」、「錢段時間補看完劇，劇裡好配，現實又在一起，超棒」、「兩人愛的低調，希望有好的結果啊」、「請你們速速結婚、速速生小孩，謝謝」。

(中時新聞網)