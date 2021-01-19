55歲香港女星曾華倩和大她3歲的影帝梁朝偉曾有段純純初戀，兩人交往6年，傳聞兩人復合3次，後來仍分手，1996年她情歸富商林肇基，育有一子林浩賢，但婚姻維持6年就告吹。最近「校長」譚詠麟跟周潤發等人迷上慢跑，譚詠麟更曬出與素顏曾華倩的合影，可見她雖年過半百，皮膚依舊發光白皙，美的出水。

曾華倩1983年考進電視訓練班，與吳君如、劉嘉玲等人是同學，之後拍攝《楊家將》、《倚天屠龍記》等戲劇走紅，但感情路卻不順利，她與梁朝偉交往6年，3度分合沒結果，後來她與陳庭威傳交往，1996年和林肇基結婚，生下一兒後離婚，2005年則爆出曾華倩與小9歲的馬國明疑似在咖啡廳約會，但因曾華倩兒子反對，戀情無疾而終。

譚詠麟分享和曾華倩合影。（圖／翻攝自譚詠麟AlanTam微博）

曾華倩成為單親媽媽多年，一肩扛起照顧兒子林浩賢的責任，2016年媒體報導林浩賢在運動界十分爭氣，拿下港九區學界D1游泳決賽自由式50米冠軍，林浩賢獲獎時特別感謝媽媽每天早上就親自接送他到泳池練習，曾華倩則說兒子對游泳有興趣，從不喊苦，做媽媽的就全力支持，顯示出母子間的深厚感情。

2018年曾華倩一度傳出疑似疲累中風，上節目時臉部肌肉失調、口齒不清，她則回應因感冒身體疲累，當天有兩個訪問工作，休息時間吞了止痛藥壓病，可能因此表現不好，否認中風。而好友譚詠麟今天分享和曾華倩的自拍照，寫下：「每次從天黑開跑，到跑完太陽至出來一天可用的時間特別多，今天好開心見到華倩表妹歸隊，加油」，照片中的曾華倩看來氣色極好，露出陽光燦笑，一掃3年前被傳中風陰影。

(中時新聞網)