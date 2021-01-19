有「宇宙最強」稱號的香港武打巨星甄子丹，和名模妻汪詩詩婚後育有一子一女，而其中長女甄濟如（Jasmine）更是遺傳父母好基因，擁有出眾外表和一雙逆天長腿，今(19日)是她的17歲生日，爸爸也特地發文祝賀。

甄子丹在社群發文，祝寶貝女兒生日快樂，他也忍不住感嘆時光飛逝的這麼快，女兒已長成一個美麗、有才華、聰明、優雅的小女人，作為她的父親感到相當自豪，「爸爸永遠愛你，記住你永遠是我的寶貝女兒！」感性告白讓網友看了都超感動。

甄子丹發文替女兒慶生。(圖／翻攝自IG)

甄濟如遺傳父母好基因，擁有出眾外型和逆天長腿。(圖／翻攝自IG)

而他也曬出女兒從小到大的照片，可以看到甄濟如已長得亭亭玉立，和媽媽非常神似，氣質出眾，汪詩詩也在IG限時動態曬出女兒熱舞影片，只見她賣力跳舞，架式十足，頗有明星氣勢。

其實，甄濟如完美遺傳媽媽的逆天長腿，腿長已有110公分，加上清秀外型，曾登上時尚雜誌《VOGUE》及《COSMOPOLITAN》，輕鬆駕馭不同風格造型，完全不輸給名模媽，而她同時也繼承爸爸的藝術細胞，從小練琴學跳舞，美貌才華兼具。

甄子丹和汪詩詩結婚前，有過一段維持1年的婚姻，離婚9年後才邂逅多倫多華裔小姐冠軍、鑽石大王家的千金汪詩詩，兩人相差18歲，不過年齡並沒妨礙他們相愛，認識4天就交往，成為戀人3個月就閃婚，汪詩詩婚後也淡出幕前，在家相夫教子，成為「成功男人背後的偉大女人」。

(中時新聞網)