新任桃園分局長邱紹洲（右一）從代理分局長黃炳訓（左一）手中接下印信。(蔡依珍攝)

桃園市長鄭文燦1日主持新任桃園警分局長邱紹洲、刑警大隊長蔡燕明聯合交接典禮，地方眾多重量級人士出席觀禮。(蔡依珍攝)

桃園市長鄭文燦1日主持新任桃園警分局長邱紹洲、刑警大隊長蔡燕明聯合交接典禮，地方眾多重量級人士出席觀禮。(蔡依珍攝)

桃園市長鄭文燦1日主持新任桃園警分局長邱紹洲、刑警大隊長蔡燕明聯合交接典禮，讚邱在刑大期間交出治安漂亮成績單，宣布以去年結餘款購入要價8000萬元的M化（行動電話定位）偵防車，破解更多科技犯罪難題，展現更亮眼的辦案成績。

鄭文燦表示，桃園分局新任分局長邱紹洲曾任新竹市警察局刑事警察大隊大隊長、內政部警政署刑事警察局刑事研究發展室研究員、督訓科督察及偵查第九大隊大隊長，於2018年調任桃園市警察局刑事警察大隊大隊長，任內曾協助督辦電信、網路詐欺犯罪、掃黑行動、取締黑槍、毒品防治等任務，都交出非常亮眼的成績，不僅成績卓著，更擁有優秀的辦案能力，善用各種偵查手段以及科技辦案，可謂刑事界的幹才，更是警界的明日之星。

鄭文燦分享，2019年6月桃園發生匪徒持槍衝入中古車行挾持人質案，時任刑大大隊長的邱紹洲，親率同仁到場，與時任桃園分局長的翁群能坐鎮指揮，以最快的速度救出人質並緝捕歹徒，充分展現警察在第一現場沉著、穩健、機警判斷的能力，讚桃警團隊優秀的表現能力，不僅讓桃園城市治安可以獲得市民信賴，更在警政署評比中多次深獲肯定。

鄭文燦說，桃園分局為「天下第一分局」，位在首善之區，轄內擁有45萬人口，員警人數將近700人，任務相當多樣繁重，相信新任分局長邱紹洲一定能夠帶領警察團隊使命必達，他也透露警察局長陳國進曾考慮購入1輛估計8000萬元的M化偵防車，但因預算有限暫緩，他宣布，為表達對市警局團隊的支持，決定以結餘款購置M化（行動電話定位）偵防車一輛，破解更多科技犯罪難題，展現更亮眼的辦案成績。

鄭文燦也提到，刑事警察大隊新任大隊長蔡燕明曾任南投縣政府、彰化縣警察局刑事警察大隊大隊長、內政部警政署刑事警察局偵查第六大隊副大隊長、督訓科督察、偵查第六大隊大隊長，其長期從事刑事警察工作，在刑事體系歷經多種要職，表現相當傑出、深獲肯定，相信加入桃警團隊後，一定能受到市民、長官的肯定。

鄭文燦說，桃園發展快速，總人口將達到227萬，為營造更安定、安全、安心的居住環境，市府積極向中央爭取並獲同意增加警察預算員額計993人，讓警民比從2018年的1：607大幅降至1：472，有效提升治安維護量能，並減輕基層員警的工作負擔。

為營造優質警察工作環境與福利，市府除持續編列各項預算，支應警勤加給、勤務繁重加成、採購應勤裝備、改建員警辦公廳舍外，也會持續爭取預算推動警察教育訓練中心計畫，完善本市警訓中心；此外，桃園也將社宅保留一定比例照顧警察與消防同仁，盼讓所有警消同仁都能有更好的生活環境。

(中時 )