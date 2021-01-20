迎接歲末購物旺季！大江購物中心20日宣布，今年受疫情管控關係，民眾出國度假比例大幅下降，有助於帶動國內百貨、購物中心業績成長，大江購物中心為搶攻歲末購物旺季，首波將於即日起至1月27日連續八天，預計將送出千萬元購物金紅包回饋APP會員，消費滿額最高可現抵1,200元，在春節前先衝一波買氣！

大江購物中心說明，首波1月20日起連續八天送出千萬元購物金回饋APP會員，有三種面額的限量購物金，可於不同消費門檻滿額直接現抵，指定店櫃單筆消費滿3,000、5,000、10,000元，可分別結帳現抵購物金360、600、1,200元。

不僅如此，大江購物中心將於1月28日至2月9日，祭出第二波優惠活動，全館指定店櫃消費滿5,000元送400元，化妝品、內衣與香氛店櫃當日單筆消費滿3,000元送300元等電子現金券回饋好禮，聯名卡友消費滿5,000元加送100元電子現金券，UNIQLO大江店推出獨家優惠消費滿2,000元送200元電子現金券等。

大江購物中心企劃部經理楊若琳表示，為營造商場內的歡樂氣氛，今年邀請曾療癒全球的藝術裝置「黃色小鴨」的台灣製作團隊，聯手將除夕夜年獸化身為愛吃美食的吃貨年獸，繽紛外型、表情萌呆相當逗趣可愛，預計在一樓中央水池旁展示至3月4日，歡迎大小朋友來大江走春感受歡樂氣氛。

此外，大江購物中心預計在2月12～14日、大年初一至初三連續三天將於「吃貨年獸」展示區前方，免費發放發財金吉祥小物，希望能為民眾討個好兆頭。

(工商 )