遠傳旗下德誼數位 Data Express開春祭出優惠，活動一波又一波；在這除舊佈新、年終加補荷包之際，也是添購3C產品的最佳時機，歡慶ＡirPods Max開賣，最懂果粉需求的德誼數位特別量身打造專屬活動，即日起到2月28日前購買AirPods Max 加1元，即贈送AppleCare＋ 服務專案（市價1,700元）延長保固兩年，限時限量售完為止。

德誼積極搶攻新春商機，2月1日起至德誼數位消費，單筆消費滿999元，即贈限量開運大紅包，限量2,000個，內含除德誼指定配件購物金、折抵優惠券等多項優惠外，也同時與遠傳friDay購物合作，加碼提供新會員百元購物金的超值優惠代碼，符合不同族群的購買需求，同步滿足線上線下購物的消費體驗。

德誼數位去年首次推出福袋活動，900個福袋三天內搶購一空，今年為了回饋廣大消費者的熱情，加碼一口氣推出1,500個「Happy牛Year開運福箱」，2月4日起，德誼數位全台門市限量搶購，每個福箱只要999元，有三重驚喜，開箱商品超優更勝去年，內附刮刮卡再刮百項獎品，挑戰帶回最潮耳機AirPods Max、超搶手遊戲機PS5等大獎，上網登錄抽獎還有機會一人獨享價值81,800元Apple新品大全配。

每年春節期間，許多品牌都會推出福袋讓民眾試試來年運氣，今年德誼數位也不缺席，將於2月4日起，推出「Happy牛Year開運福箱」三重幸運等你帶回家，第一重購買999元開運福箱，每個內含總價值1,500元以上超值、實用的商品，全台限量1,500個，售完為止。

第二重即刮即中，每箱附贈刮刮卡乙張，高達150個中獎機會，包含：最大獎ＡirPods Max、超人氣PS5、超實用Apple Watch SE…等優質獎項，歡迎挑戰來年手氣。第三重則是上網登錄參加抽獎，有機會一人獨享價值81,800元的Apple新品大全配，小孩子才做選擇，德誼讓你一次擁有手機、筆電、手錶…5項Apple新品。

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