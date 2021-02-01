總統府提供

合併之路歷經20多年，陽明大學及交通大學今天舉行揭牌儀式正式合校，首任校長林奇宏也走馬上任。副總統賴清德今天代表蔡英文總統，期許未來陽明交通大學能擔任臺灣高等教育的領頭羊，在後疫情時代扮演更關鍵的角色，往智慧醫療、精準醫療方向發展，不辜負國人的期待。

賴清德今天出席「國立陽明交通大學揭牌典禮」致詞時表示，今天對陽明交通大學及臺灣高等教育是歷史性的時刻，這兩所大學都是臺灣首屈一指的學府，合併歷經20多年，受到社會許多關注，兩所大學都落實校園民主，民主方式的過程足堪典範。

他說，陽明大學是培育衛生醫療人才的搖籃，最後一任的校長郭旭崧，在2003年SARS時期，擔任疾病管制局長，協助當時是衛生署長的陳建仁前副總統一起對抗SARS；現在站在防止新冠肺炎第一線的疾病管制署莊人祥副署長，也是陽明大學培養出來；陽明大學在醫療、生物科技領域為國家做出許多貢獻，塑造守護國人健康的護國神山。

交通大學則是ICT產業的搖籃，賴清德指出，臺灣的護國神山—ICT產業之所以能夠成山，交通大學扮演了非常重要的角色，它不僅是護國神山，也帶動臺灣經濟繁榮發展，創造就業機會、讓年輕人可以築夢，對臺灣的貢獻也非常大。

他也代表蔡英文總統期許陽明交通大學三件事，首先，除了要持續為國家培育人才以外，如何培養跨領域的人才、讓臺灣能夠往前邁進，是非常重要的事情。

第二，未來不僅要擔任臺灣高等教育的領頭羊，他也衷心期盼陽明交通大學能夠成為國際學府；第三，在後疫情時代，蔡總統特別揭櫫了大健康產業，ICT及生醫產業也在進行整合。

他說，陽明大學跟交通大學的合併走在產業之前，在學校就進行整合的工作，希望未來陽明交通大學能夠扮演更關鍵的角色，往智慧醫療、精準醫療方向發展，不辜負國人的期待。

(中時 )