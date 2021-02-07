來自全台各地的高中職老師日前赴嘉南藥理大學創新育成中心，參加「物聯網居家智慧照護及監控整合」研習。（光華高中提供／李宜杰台南傳真）

來自全台各地的高中職老師日前赴嘉南藥理大學創新育成中心，參加「物聯網居家智慧照護及監控整合」研習，準備以資訊科技，打造超高齡社會的科技生活。

由光華高中電子商務學程與電腦技能基金會合作辦理研習營，邀請電腦技能基金會主任許志文、樹德科技大學程毓明教授擔任講師，結合物聯網和居家照護議題，讓老師運用一小塊電路板，解決超高齡社會的居家困境，包括：感測溫、溼度可調節室內空調、電源管理、燈光控制等，短短的三天研習讓來自全台各地40位教師嘖嘖稱奇。

呼應新課綱三面九向應在生活情境，本次研習以產學合作為目標，將理論教學和實務應用相互配合，因此運用AIoT ESP32應用技術，使用在電腦、筆電、平板、手機等行動裝置，以Wi-Fi連線做近距離和遠距離的控制網頁模式，輸入IP做連線，將執行結果傳到Line或雲端硬碟，做大數據分析。

光華高中校長張淑霞也親自參加這次公民營研習，她表示，資訊科技影響生活無所不在，透過一小塊電路板來控制各種聯網，很神奇的和健康管理、智慧醫療作聯結，其實不用等到老，從現在開始就可以過一個健康智慧的科技生活。

(中時 )