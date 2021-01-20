苗栗縣租屋需求大，租金補貼平均每年收件超過600件，去年苗栗縣政府爭取內政部租金補貼擴大補助計畫，獲核定994戶名額，第1階段受理申請案件共核定729戶，目前還有265戶名額，即日起開放第2階段申請，呼籲民眾把獲機會申請。

縣府工商發展處說明，租金補貼配合內政部「擴大辦理、名額加倍、資格放寬」，整併以往租金補貼及協助單身婚育租金補貼試辦方案的補貼對象辦理。工商處長黃智群表示，苗栗縣租金補貼戶數去年增加到994戶，所得標準也從平均每人每月1萬8582元放寬到3萬0970元，一般上班族，不論是單身、雙薪或有小孩的家庭都有機會申請，讓更多鄉親能享有租屋優惠。

由於過去皆為租金補貼申請期間只限每年7到8月，來不及的民眾只能等待隔年，去年租金補貼並規畫2階段受理，目前第1階段申請核定729戶，2月起每月25日撥入指定帳戶，第2階段即日起至2月5日止開放申請，目前還有265戶名額，呼籲民眾把握機會，第1次受理申請且合格的民眾則勿再提出申請。

(中時 )