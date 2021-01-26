基隆市中山區中和路164巷及168巷2弄大慶大城社區，於24日、25日連續兩天停水，共有300多戶受到影響，目前已經連續停水近3日，讓民眾苦不堪言，市議員張秉鈞、宋瑋莉親自現場了解，並協助解決300多住戶無水可用之苦，並請託自來水公司在26日一早，派遣自來水車至大慶大城社區支援民眾用水需求。

自來水公司表示，早上會調度供水模式，以改變水源調整進行，另一方面同時申請檢漏人員現場測漏，找出無水原因。視調度效果申請服務所派遣水車暫時支援用戶缺水問題。

基隆高地社區傳已停水數天 300多戶居民無水可用、苦不堪言。（張秉鈞提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆高地社區傳已停水數天 300多戶居民無水可用、苦不堪言。（張秉鈞提供／吳康瑋基隆傳真）

大慶M區主委黃中民表示，大慶M區住戶超過300戶，現已兩天無自來水可用，造成民眾相當不便。請自來水公司務必在隔日完成修復，讓自來水恢復正常運作。

張秉鈞強調，無水可用的民生問題影響甚大，造成許多住戶不便，希望自來水公司可以儘速排解停水狀況；同時需通盤檢討該路段的用水問題，汰換老舊易漏水管線，期許能讓基隆漏水率持續降低，降低對市民生活造成的不便。

(中時 )