台南市政府社會局被監察院審計室以「兩性平權」為由糾正，針對身心障礙生活補助的資格審查，從元旦起納入「娘家」財產計算，導致全市1300名身障婦女的補助被取消。市議會臨時會25日進行社會局「弱勢過好年」專案報告時，議員都呼籲放寬審查標準，善盡照顧弱勢的責任；社會局長陳榮枝答詢說，已向市長黃偉哲報告，爭取在一月底前專案處理，至少給予8到9折的補助款，協助他們好過年。

王家貞指出，因直系血親納入《社會救助法》，台南市已有1300戶家庭被取消低收補助，但有人卻本事大鑽漏洞，得以申請到低收補助開名車，但真正需要補助的低收入戶卻被取消資格，實在讓人不捨。

蔡淑惠認為，目前台南市復康巴士146輛均配有司機，但還是很多想使用的患者申請不到，經營這麼多年應該知道哪個地區需求量比較大；另外，台南市兒童餐食券寒暑假期間只發放957個學童，以她個人經驗全市絕對不止這個數字，因為光是南區安平區發放人數就達5、600份。

尤榮智則說，年關到，各區都發生弱勢民眾因申請條件改變領不到補助，很多熱心人士，包括廟宇，都會協助中低收入戶發送愛心物資助弱勢，市府應有高度帶頭修改急難救助法，擴大辦理急難救助，不要輸給地方宮廟。

林美燕也說，社會局指要專案協助被取消低收的民眾，真的要盡力幫忙，要過年了，1300多戶被影響，這真的太殘忍，現在大環境不好，還要將出嫁女的資產連結原生父母資產一起計算，真的不符社會期待。

洪玉鳳也請陳榮枝趕緊協助快要斷炊的弱勢家庭，並跟中央建議讓社會就修訂的更符合人性。

陳榮枝答詢表示，對於議員們關切因急難救助法修訂受影響的1300個家庭，已向市長黃偉哲報告，在一月底前將專案處理，至少給予8到9折的補助款，協助他們好過年。

(中時 )