台南市親自行善會今天前進山上國中，展開一場另類「公益課」，15名志工手作100份漢堡請學生品嘗。(曹婷婷攝)

台南市親自行善會今天前進山上國中，展開一場另類「公益課」，傳遞善循環的能量。(曹婷婷攝)

一個個愛心手作漢堡，不只象徵美味更傳遞善循環！為了讓學子了解行善做公益一點都不難，台南市親自行善會今天前進山上國中，展開一場另類「公益課」，15名志工手作100份漢堡請學生品嘗，透過親身服務的具體行動實踐，盼讓「善循環」的行善種子，在學生心上發芽，為社會注入更多溫暖。

「每個人都可以是善循環的起點。」親善會總幹事徐榮虎表示，當自己能真心地知恩、感恩，並實踐報恩，就能牽動了善的循環，而這也是親善會一直以來所努力的目標。

親自行善會成立於2009年，由一群志同道合夥伴組成，集結小愛化成大愛，近11年來付出不計其數，幫助社會真正弱勢族群，把資源送到需要被照顧的人手中。

徐榮虎提到，此次手作100份漢堡，是愛心志工灌入時間和感情所製作而成，希望分享給學生的是一個「最有溫度的漢堡」；從配料挑選到完成製作一點也不馬虎，他說，此次漢堡僅做給偏鄉學生分享，不做任何營利販售。

現場除了志工手作漢堡，還配有100杯濃厚香純的漫曼泰式厚奶茶，讓學生吃得不亦樂乎，親善會在台上也分享公益服務的經驗，推動善的循環，讓好的理念延續下去，一代傳承一代。

(中時 )