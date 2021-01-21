美國新任總統拜登20日宣誓就職，前任川普政府官員卸職後，大陸外交部北京時間今天（21日）凌晨立即發出公告，對美國前國務卿蓬佩奧等28人實施制裁。大陸國台辦隨後也發布「答記者問」，支持大陸外交部的做法。

據大陸外交部官網21日凌晨消息，大陸外交部發言人宣佈陸方對蓬佩奧等人實施制裁。

報道稱，過去幾年，美國一些反華政客出於一己政治私利和對華偏見仇恨，罔顧陸美兩國人民的利益，策劃、推動實施了一系列瘋狂的行徑，嚴重干涉中國大陸內政、損害了中國大陸的利益、傷害了中國大陸人民的感情，也嚴重破壞了陸美關係。中國大陸政府捍衛國家主權安全發展利益的決心堅定不移。

陸方決定對在涉華問題上嚴重侵犯中國大陸主權、負有主要責任的28名人員實施制裁，包括川普政府中的蓬佩奧、納瓦羅、歐布萊恩、史達偉、波廷傑、阿扎、克拉奇、克拉芙特以及博爾頓、班農等。這些人及其家屬被禁止入境中國大陸和香港、澳門，他們及其關聯企業、機構也已被限制與中國打交道、做生意。

與此同時，大陸國台辦今天上午8點40分發布「答記者問」：過去幾年，民進黨當局與美國國務卿蓬佩奧等人勾連，在台灣問題上做了許多壞事，包括官方往來、軍事聯繫、售台武器等。國台辦對此有何評論？

大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，大陸堅決支持對在台灣問題上表現惡劣的美方有關人員實施制裁。民進黨當局瘋狂勾連蓬佩奧等美國反華勢力進行謀「獨」挑釁，甘當反華勢力的棋子，出賣民族利益，必將遭到歷史的審判和嚴懲。

(中時 )