台灣民意基金會昨日（26）公布民調，蔡英文總統和行政院長蘇貞昌的支持者均過半，但蔡聲望卻創13個月來最低點，驟降13.9個百分點；蘇支持度也比4個月前驟減13.5個百分點，約流失260萬人的支持。前民進黨立委林濁水表示，美國新總統拜登上任後台美關係是樂觀的，但中美關係要改善恐相當困難，這連帶影響到兩岸關係的改善，並不是很容易。

在蔡英文總統聲望方面，台灣民意基金會民調顯示，5成1贊同蔡英文，3成7不贊同，贊同者比起不贊同的人多13.9個百分點。至於蘇貞昌上任兩年整體施政表現，5成2滿意，4成2不滿意，滿意者比不滿意者多10.6個百分點。

林濁水26日接受香港媒體《中評社》訪問表示，從長期的民調可觀察到，大多數台灣民眾並不會武斷認為，美國總統誰上對台政策就會有急遽的負面轉變，這代表台灣民眾具有宏觀的眼界，未用極端、偏狹的眼光看待國際趨勢，是一個健康的方向。

林濁水指出，過去大家都認為美國前總統川普是「屠龍派」，而拜登是「建制派」，拜登上任後起用大批建制派舊官員，那麼台美關係將會逆轉；事實上，從拜登手下這批建制派舊官員，口徑一致肯定川普對中國強硬態度是對的，可見經過中美經貿與科技系統霸權的對峙後，美國建制派人士也開始擁抱新文化，逐漸轉變為「屠龍派」。林認為，相較川普用單邊主義來對抗中國，拜登可能會從多邊關係改善的方式來圍堵中國，差別僅此而已。

至於兩岸關係，林濁水稱中美對立也是一個長期趨勢，也是影響台灣地位的大趨勢，就像蘇聯瓦解一樣，一走就是一、二十年的，這個趨勢是不會改變的。林直言，台美關係基本上是樂觀的，但中美關係要想改善就相當困難；兩岸關係在中美關係的惡化下，要想特別改善並不是很容易。

(中時新聞網)