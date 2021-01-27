國民黨立委陳以信25日表示，從美國國務院23日的聲明中，可見拜登政府的台海政策，將從川普政府後期的對抗路線，回到歐巴馬政府時期的對話路線；並指出，雖此聲明不提「一中政策」，但強調「一法三公報與六項保證」，等於是換湯不換藥，且此份聲明並未提及其他口惠實不至的友台法案，堪稱一項有趣的觀察指標。言論一出，引發台灣綠媒與大陸媒體聯合圍剿，讓陳直言：「紅綠媒體都罵我，看來我一定是做對了什麼。」

陳以信昨日（26）在臉書發表文章《紅綠媒體都罵我一定是做對了什麼》，指出自己前一日一篇分析美國國務院聲明的貼文，竟然引來兩面截然不同的報導，而且都在罵他；其中，綠媒罵他「竟敢批評美國！」紅媒罵他「竟然諂媚美國！」

一篇文章竟引發來自兩方的怒火，讓他不禁疑惑：「到底我是批評美國？還是諂媚美國？你們搞得我好亂啊！不過一篇貼文紅綠都罵我，看來我一定是做對了什麼。」陳並附上相關新聞連結，綠媒新聞標題為《共機大規模擾台！拜登挺台轟中共 藍委陳以信竟批美國》，紅媒新聞標題擇為《美國務院竟敦促大陸停止施壓台灣，「藍委」媚：感謝美國支持台灣》。

文章一出，網友討論熱烈，紛紛留言：「應該要有成就感」、「你只要對的事，不用管別人說什麽，身正不怕影子歪」、「兩岸障礙，來自美國。台灣病源，乃民進黨」、「因為你做了不可饒恕的正義之事，傷害了邪魔歪道，敬請反省檢討」、「以信委員，專業分析，中肯不媚俗」。

(中時新聞網)