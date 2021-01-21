雖然美國前總統川普在大選失利後不願遵守美國政權交接等多項傳統儀式，不願與當時的總統當選人拜登通話，也拒絕參加他的就職典禮，讓外界一度認為他也會違反傳統，拒絕留信給繼任的拜登。不過拜登在進入白宮後表示，川普留給他一封「寬宏大量的信」。

據美媒《Politico》報導，川普的發言人迪爾（Judd Deere）20日表示，川普確實在橢圓辦公室內的堅毅桌內留了一封信給拜登，不過川普政府內的白宮官員並未透露其內容。

拜登首次以總統身分在白宮橢圓辦公室內向媒體表示，「川普留給我一封非常寬宏大量的信，但這是私人的，直到我與他對話前不會提到該信內容，但這真的很寬宏大量」。

歷屆以來，即將卸任的美國總統留信給繼任者，是從前雷根雷根留信給當時將上任的前總統老布希開始，當時雷根留給老布希的信中寫著「別讓那些蠢蛋打擊你」。

另外，現任總統留信繼任者的32年傳統中，最知名的莫過於老布希1993年留信給當年挑戰白宮成功的前總統柯林頓。當年雖然老布希與柯林頓競選時兩人「殺到見骨」，而老布希最終仍連任失利，不過在留給柯林頓的信中寫道：「當你讀到這封短信時，你將成為我們的總統。我希望你一切都好，你的家人也好。現在，你的成功就是我們國家的成功。我為你加油」。

而川普上任時，也收到前總統歐巴馬的留信，其中祝福他與他的政府未來好運，也呼籲川普守護民主制度與傳統，「至少在離任前，讓這些制度如剛建立起一樣牢固」。

(中時新聞網)