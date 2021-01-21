台積電（2330）、三星電子設備供應商艾司摩爾（ASML）公布第1季營收預測優於市場預期，今年展望持續成長，可望帶動相關台廠協力廠，光罩盒供應商家登(3680)、EUV設備模組代工廠帆宣(6196)等需求持續成長，今年營收持續挑戰新高。

艾司摩爾是半導體先進製程關鍵極紫外光（EUV）獨家供應商，公布上季財報和本季財測優於預期，也對未來需求感到樂觀，可望受惠於人工智慧、高性能運算和5G網路的發展。

艾司摩爾去年營收達140億歐元，其中45億歐元來自於31台EUV系統。艾司摩爾預估第1季營收介於39億歐元至41億歐元之間，毛利率上升至51%，優於分析師預期。今年全年的財測維持不變，預期營收可成長10%至15%。

艾司摩爾樂觀後市，應有助家登、帆宣等協力廠營運。

全球半導體廠持續發展先進製程，除了台積電，目前Intel、三星也積極布建EUV產能，加上SK海力士等記憶體大廠預計相繼導入EUV，均將帶動未來EUV的需求。台廠EUV供應鏈，包括光罩盒供應商家登、EUV設備模組代工廠帆宣等。

家登為EUV光罩盒主要供應商之一，法人預期今年EUV光罩盒出貨量將較去年倍數成長。

家登去年已完成樹谷廠擴產動作，產能規模大幅提升4倍。此外，為因應客戶的強勁需求，家登也計畫在土城新建廠區，最快2022年底完工，整體產能將較目前提升超過一倍，有望為公司長期發展增添動能。法人預估，今年家登EUV光罩盒出貨量有望較去年倍增，全年營收可望續創新高。家登2020年全年營收25億元，創新高，年增5.57%。

帆宣2020年營收達251.19億元，年增3.88%，創歷史新高，預估獲利同步創新高；受惠半導體大廠擴產，截至去年12月，公司在手訂單達243億元，訂單能見度到今年底，也有利於今年營運再挑戰新高。

(時報資訊)