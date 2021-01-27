駐美代表蕭美琴出席美國新任總統拜登就職典禮，民進黨稱這是台美關係42年來最大突破。對此，國民黨立委陳以信質疑，如果美台交往限制取消，為何蕭美琴不能在雙橡園升旗？至於參加拜登就職，自己在上會期就已提出此要求，如果事後非要說是台美關係最大突破，那是把過去所有外交官的努力放在哪裡？

蕭美琴受邀出席拜登就職典禮，民進黨認為是42年來台美關係史上最大突破，但也有人對於蕭美琴受邀管道抱持懷疑的態度。

陳以信今（27）日在臉書表示，當年美台交往限制多，沈呂巡代表都還能盡力找出空間，在雙橡園升國旗，現竟然說美台交往限制拿掉，為何蕭美琴代表還不能在雙橡園升國旗。他肯定蕭美琴能參加拜登總統就職典禮是好事，自己早在上會期就提出如此要求，但如果事後非要說成是台美關係42年大突破，那是把過去所有外交官的努力放在哪裡？

2015年，雙橡園舉行36年來的第一次升旗典禮，駐美代表沈呂巡夫婦偕代表處全體員眷參加。（資料照／駐美代表處提供）

日前胡志強分享曾當面引薦蕭萬長給柯林頓總統的舊照，陳以信指出，袁健生也陪馬英九總統與拜登副總統當面寒暄，這些都是台美關係更重要的時刻，畢竟經營台美關係，需要朝野持續努力，蔡政府努力經營可以，但實在用不著拚命大內宣，動輒號稱數十年大突破，反而容易被外界看破手腳。

前白宮國安顧問波頓昨在華盛頓郵報撰文，嚴詞批評川普政府對中政策，缺乏戰略性與延續性，極力呼籲拜登政府應該調整。陳以信說，過去四年，蔡總統得利於川普對中立場甚多，波頓也是長期愛台友人，他會發出此言背後原委，值得蔡總統好好深思。

(中時新聞網)