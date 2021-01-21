台灣大哥大全台5G已超標完成6,000座基地台，針對農曆新年檔期，台灣大21日宣布，針對5G非吃到飽用戶，首度推出計日型方案，3日吃到飽促銷價300元，月租型5G上網吃到飽用戶也可透過加價購增加熱點傳輸量，30日熱點吃到飽1,500元。

另外，4G非上網吃到飽用戶可享「加量又降價」優惠350元，上網傳輸量從原本3GB直接升級成4GB， 4G上網吃到飽3日方案原價300元，春節促銷期間價格不變，再多送1日吃到飽。原價1,500元的30日4G上網吃到飽方案降為1,200元。台灣大表示，以上為2月16日之前推出的春節限定加價購優惠。

另外，2月28日前到台灣大myfone門市體驗5G智慧服務，不限網內外用戶皆能參加「人人有獎抽抽樂」活動（每人限參加一次），最高可獲得momo紅利金8,888元（無使用期限），另外也有機會抽momo幣888元、88元，以及momo折價券600元等。同時，「5G推薦獎不完活動」5G用戶客戶最高享帳金減免1,000元，新朋友可享momo幣最高2,000元。

2月16日前，果粉申辦1,399專案搭配購買iPhone全系列，能再抽蘋果最新AirPods Max藍牙耳機；Android用戶申辦5G專案購機，也能抽1萬元momo幣，申辦1,399元以上專案，抽獎機率再加倍。

(工商 )