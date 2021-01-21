中國官媒新華社今早發表微評表示，20日，川普卸任，留下一個黯然的背影。時間是最客觀的見證者。4年來，世人沒有看到美國的「再次偉大」，反而看到了毀約退群的任性妄為、頻頻揮舞的貿易大棒、「我無法呼吸」的痛心一幕、美國新冠肺炎病亡超過40萬的驚人數字、國會山「淪陷」的驚悚畫面……「燈塔」正在坍塌，「山巔」神話正在破滅，是非功過，歷史自有評說，人心自有公論。我們深知，世界並不太平，風浪不會停息，但不管歷史的劇情如何跌宕起伏，逆流而動者終將被淘汰，時代潮流必將滾滾向前。

(中時 )