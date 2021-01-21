美國新舊總統交接 川普黯然退場 陸官媒新華社：別了 川普 12:392021/01/21 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中新社資料照 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國官媒新華社今早發表微評表示，20日，川普卸任，留下一個黯然的背影。時間是最客觀的見證者。4年來，世人沒有看到美國的「再次偉大」，反而看到了毀約退群的任性妄為、頻頻揮舞的貿易大棒、「我無法呼吸」的痛心一幕、美國新冠肺炎病亡超過40萬的驚人數字、國會山「淪陷」的驚悚畫面……「燈塔」正在坍塌，「山巔」神話正在破滅，是非功過，歷史自有評說，人心自有公論。我們深知，世界並不太平，風浪不會停息，但不管歷史的劇情如何跌宕起伏，逆流而動者終將被淘汰，時代潮流必將滾滾向前。 川騰仰士林 熱銷八成 不普篩 疑雲重重 (中時 ) #新華社 #川普 #美國 #歷史 #自有 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 川普返佛州 川粉熱情歡迎 反對者：你被開除了 06:112021/01/21 國際 40萬人染疫亡 川普驚世爭議留青史 04:102021/01/21 焦點要聞 拜登吉兒默契穿藍色夫妻裝就職 恩愛巧思藏4寓意 11:102021/01/21 名人 川普仍維持傳統留信白宮 拜登親口透露內容了 09:242021/01/21 國際 大陸智庫盼美 別固守單邊主義 04:102021/01/21 焦點新聞 拜登登基行情歷任總統之冠 標普500指數近2個月大漲13％ 04:102021/01/21 財經要聞 拜登接收的爛攤子 04:102021/01/21 時論廣場 陳思奕》拜登第一波改變從換下媒體署長開始 09:492021/01/21 海納百川 《國際政治》歐盟歡迎「朋友」入主白宮 一起做更多事 10:332021/01/21 財經 川普留給美國最恐怖的遺產 04:102021/01/21 時論廣場 川普剛卸任 陸外交部立刻制裁28名美國前官員 國台辦支持 09:122021/01/21 兩岸 兩岸熱門新聞 中巴合作梟龍戰機再獲國際大單 最新重大改型性能曝光 - 兩岸 拜登百日內中美關係能否重建？學者這樣說 - 兩岸 陸制裁美28反華政客 陸學者：休想台上打中國牌 下台吃中國飯 - 兩岸 印度飆風戰機可制陸？外媒：制巴基斯坦都要等幾年 - 兩岸 聯手夾擊印度 解放軍戰略支援部隊將進駐巴基斯坦 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。