美國司法部表示，前總統川普支持者6日硬闖國會大廈案，已依聯邦罪名，包括襲警和阻撓聯邦程序等，起訴超過150人，刑罰為5年到20年不等有期徒刑。前民進黨立委林濁水表示，美國司法部出手毫不留情，憲政主義是美國人最驕傲的國家光榮，絕對不容許極端民粹的挑戰。

前美國總統川普支持者為阻止拜登的總統大選勝選認證程序，1月6日硬闖國會大廈，讓美國國會殿堂傳出槍響、並彌漫催淚瓦斯，造成5人死亡，重創美國「民主燈塔」形象。《法新社》報導，華盛頓哥倫比亞特區法院代理檢察官謝爾文（Michael Sherwin）表示，調查人員已對參與美國國會的暴力攻擊案的400多人展開調查，目前已對150名嫌犯中的絕大多數加控「顯著的」重罪罪名，包括襲警和阻撓聯邦程序等，刑罰為5年到20年不等的有期徒刑。

林濁水27日在臉書貼文表示，川粉闖國會恐20年監禁，美司法部：已起訴逾150人。司法部出手毫不留情，可以料想得到。憲政主義是美國人最驕傲的國家光榮，絕對不容許極端民粹的挑戰。

網友表示，「台灣立法院被占據，為何警察執法會被告？」、「看看別人想想自己…想想別人看看自己。」、「大腸花佔領立院，您怎麼看？不要又是倆套標準。」、「大腸花占領立院，您怎麼看？不要又是兩套標準。」

(中時新聞網)