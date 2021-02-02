資深媒體人趙少康申請回復國民黨籍，欲角逐黨主席，再掀參選黨主席資格話題。國民黨團首席副書記長陳玉珍今天表示，回復黨籍「1年條款」是去年黨魁補選資格限制，因此趙少康能否取得候選人資格在於有無擔任過中評委或中央委員，她認為黨中央應該考慮趙的社會影響力與戰鬥力。

中廣董事長趙少康申請回復國民黨籍並表態參選黨主席，不過，國民黨表示，須回復黨籍滿1年，且具中評委或中央委員身分等兩項要件，才能競選黨主席。國民黨立委林為洲昨提醒，2020年總統初選「因人設事」造成混亂，盼黨中央記取教訓。

對此，國民黨團首席副書記長陳玉珍表示，這沒有什麼「因人設事」的問題，回復黨籍的「1年條款」是去年黨魁補選的資格限制，這不是正常黨主席選舉的限制，因此，真正能否取得候選人的資格，在於趙少康有無擔任過中評委或中央委員。

陳玉珍說，中評委是看黨中央願不願意給趙少康這個榮譽職，而黨中央應該考慮到趙少康的社會影響力與戰鬥力，並強調趙少康是有輿論影響力的人；她個人覺得，黨中央應該開大門走大路，國民黨需要開創性地繼續向前走，最終要重返執政，因此「多了好的人才進入國民黨是好事」。

陳玉珍指出，若江啟臣願意給趙少康中評委榮譽職，日後趙少康也問鼎黨主席，讓多一點人才為了黨主席位置，展現理想與政見，這對國民黨很正面，代表國民黨是相當有包容性的政黨。

(中時 )