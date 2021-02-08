中廣董事長趙少康與前總統陳水扁曾是政壇對手，去年底2人相會，上演大和解。趙少康昨接受本報專訪時表示，他主張可以赦扁，但必須先滿足三條件，「認錯、道歉、還錢」，陳水扁有錯就要認，特赦不是不能討論，蔡英文總統應該找人與陳水扁協商。

趙少康與陳水扁同為1994年台北市長選舉的競爭對手，那場火力四射的市長選舉辯論至今仍為政壇津津樂道。時隔26年，去年10月31日，趙少康南下探視保外就醫中的陳水扁，上演世紀大和解。

趙少康說，他很早就主張可以赦扁，但這不僅是政黨問題，還有全民觀感、司法尊嚴的問題，政府可以特赦阿扁，但要先滿足三個條件，就是要「認錯、道歉、還錢」，沒有做到就特赦扁，很難向人民交代。

趙少康認為，陳水扁如果有犯錯，就應該要認錯，認錯然後道歉，讓人民接受，有不法所得也要把錢還出來。陳水扁從政過程中，對台灣有貢獻的地方，但也有做錯之處，但若扁堅持無罪，就很困難。

但隨著時間推進，趙少康認為，陳水扁也許想法也會有改變，蔡英文應該找人去找扁協商，馬時代讓陳水扁保外就醫，蔡政府如果能特赦他早就特赦了，現在「把扁放在那邊」避而不談，對司法有傷害，其他受刑人也會不服。

趙少康說，其他國家對元首涉案後續的處理，其實都有特別方式，比如韓國總統很多卸任後都被判刑，後來都有獲得特赦，美國前總統尼克森也被後來的福特總統赦免一切刑責。所以赦扁不是不能，也有國際前例可循，但為了跟民眾交代，扁應該向人民認錯、道歉、還錢。

(中時 )