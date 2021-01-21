美國總統拜登、副總統賀錦麗宣誓就職，行政院長蘇貞昌今（21）日代表政府表達誠摯祝賀；蘇貞昌表示，駐美大使蕭美琴更代表台灣出席就職典禮，是台美關係42年來最大突破，盼新政府上任後，台美關係會更好。

蘇貞昌今日在行政院會中指出，美國總統拜登及副總統賀錦麗已宣誓就職，他代表台灣政府表達誠摯祝福。

蘇貞昌強調，總統蔡英文上任以來，台美關係進展十分正面，雙方高層官員互動頻繁，在經貿交流、區域安全等都有緊密的合作；這次蕭美琴獲得籌備委員會正式邀請，代表台灣出席美國總統就職典禮，是台美關係42年來最大突破。

蘇貞昌說，美國國務卿被提名人布林肯在任命聽證會，特別強調對台政策，堅決信守對台承諾，確保台灣有抵抗侵略的自我防衛能力。

蘇貞昌說，外交是內政的延伸，台灣因為大家及全體行政團隊的共同努力，從防疫、經濟、經貿、國防安全等各方面均表現良好，展現亮麗成績，台美雙方關係也愈來愈好，希望台美關係能持續更好。

(工商 )