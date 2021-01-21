拜登宣誓就任美國第46任總統的同時，美股三大指數全又創歷史新高。另外，市場對日本企業財報的期待也充滿信心。利多環伺下的日經225指數最後收28,756.86點，上漲233.6點，漲幅0.82%，並又創自1990年8月新高點。東證股價指數早盤暫收1,860.64點，上漲11.06點，漲幅0.6%。

美國部分在野共和黨國會議員已展現誠意，願意就新任總統拜登，日前所提出1.9兆美元紓困案來進行協商。亞洲股市也因為看好，更大規模疫情紓困金，可提振飽受疫情衝擊的經濟，景氣就此可回春，21日紛紛出現大漲局面。

朝日人壽資產管理投管部(Asahi Life Asset Management)表示，市場樂觀看待，美國將推出更大規模的疫情紓困案。另一個利多因素，日本製造業可因此同步調高財測，尤其是那些中國景氣復甦受益族群。

25日起，就要進入日本季報周。正在告美國希捷(Seagate)侵權其傳統硬碟(HDD)專利的日本電產（Nidec），這個月已上漲逾一成，是最早公佈財報的公司之一。

電通集團（Dentsu）股價揚升5.26％，表現最為出色。報載，因遠端辦公成趨勢，這家廣告巨擘正考慮出售東京總部，預測交易金額可高達三千億日圓，約29億美元。

Panasonic上漲4.97％，曾有媒體指稱，Panasonic正研發用來儲放疫苗的冰箱。

軟銀（SoftBank）也漲2.9％，並創歷史新高。因軟銀中國大陸事業夥伴，同時也是阿里巴巴創辦人馬雲，在暌違近3個月後首度公開露面。此舉也激勵阿里巴巴美國存託憑證上漲。

日經指數中，132上漲，84家下跌。

(時報資訊)