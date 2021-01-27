美國總統拜登宣誓就職，象徵新時代的開端。他的國安團隊一月十九日在參議院任命聽證會中勾勒未來外交及國安策略的藍圖，預期美中關係回不到歐巴馬時代的溫和與友善，但會改變川普政府的全面對抗策略，台美關係也會產生微妙的變化，民進黨政府需要新思維與新對策。

準國務卿布林肯（Antony Blinken）在參議院外交委員會上稱「大陸對美國構成最重大的挑戰」，美國將以實力面對與中國大陸的戰略競爭，並能「戰勝」。關於台灣問題，他表示，美國長期以來對台灣的承諾都是跨越黨派且堅定的，例如《台灣關係法》、「美中三公報」等，他也重申將遵循確保台灣自我防衛能力的承諾，並且支持台灣的國際參與；甫上任的國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在任命聽證會中，也提出同樣的保證。

布林肯與奧斯汀的說法，基本上代表拜登政府對兩岸關係的態度，回復到歐巴馬時代，包括一中政策、台海維持現狀、保持戰略模糊、鼓勵兩岸和平對話等策略，再度成為美國政策基石。如再考量白宮印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）所言「挺台，但不反中」，以及拜登核心幕僚艾利森（Graham Allison） 強調，台美深化關係是好事，但拜登也明白只有「一個中國」，美國不會承認台灣獨立，顯見拜登與川普雖同樣挺台，但政策基礎與方法大不同，民進黨的「聯美抗中」策略已出現破口。

由此可見，拜登將會持續支持台灣， 並某種程度運用台灣箝制中共擴張，但不會再像川普時代刻意高調地派員訪問及互動，出售攻擊性武器則可望降低。美國不僅不排除大陸，更會認同其在印太地區的地位，善用自己的力量讓大陸成為「負責的利害關係者」，在這種脈絡下，大陸的影響力及話語權將更強大，台灣相對落於弱勢。

拜登簽署了十七項行政命令及相關文件，其中包括重返《巴黎氣候協定》、終止退出「世界衛生組織」（ＷＨＯ）的程序， 以多邊主義取代川普的單邊主義，美國將結合盟邦與伙伴制衡中共。對台灣來說，如何融入美國倡議的各類型聯盟及國際組織是另一大外交挑戰，因此民進黨政府在處理對外關係時，需要更多「彈性」。

台灣充斥偏安心態，美國國安團隊反而具備兩岸衝突的危機意識，艾利森認為，拜登政府的挑戰，在於如何建立新的兩岸方案，改善美中台三邊關係。事實上，處於兩大強權之中的台灣，才最需要調整兩岸及對美關係，否則台灣前途終將由美中競爭的結果決定。

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(中時新聞網)