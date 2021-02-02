由於英特爾先進製程發展遭遇瓶頸考慮，屢屢傳出將部分產能外包出去的消息，備受關注。美媒指出，英特爾的苦苦掙扎，恐危及美國晶片製造業的未來和競爭挑戰，也為美國半導體產業敲響警鐘。

《Axios》報導，晶片是在美國境內製造、僅有的少數戰略性高科技產品之一，為美國創造25萬個就業機會，在美中強權爭霸中，晶片也處於至關重要的地位。

報導指出，英特爾在先進製程發展遭遇瓶頸之際，正考慮將部分產能外包出去，這項延誤已給AMD等競爭對手帶來技術優勢，而AMD將晶片生產外包給台積電。

根據美國半導體產業協會（SIA）數據顯示，在美國境內製造的晶片所佔的比例，已從1990年的37%下降到現在的12%，美國國會議員和晶片業代表現在正呼籲政府出手干預，以讓晶片製造業的部分產能留在美國。

報導並提到，北京對主導全球晶片市場有著長遠的規劃，這將反過來增強大陸的經濟及科技實力，並可能為大陸在人工智慧等下一代科技領域帶來優勢，雖然大陸的企圖目前面臨困境，但英特爾的先進製程落後，對美國來說沒有任何幫助。

美國財政部長葉倫、美國國防部長奧斯汀日前都提及美國晶片產業的戰略重要性。今年1月，美國通過最新的《國防授權法案》，規定聯邦政府應為美國本土半導體產業發展提供激勵措施，但仍需要通過國會撥款來來資助。

此外，報導還建議，美國應採取明智的做法，提供正確的政府投資和激勵措施，這可以鼓勵企業擴大在美國的晶片製造業務，並防止晶片業就業機會的流失。

(中時新聞網)