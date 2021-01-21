全國學測明22日起登場，少子化的趨勢下，大學積極轉型、擦亮招牌，企業用人唯才，最愛大學不見得是台、清、交，排名已悄悄大洗牌了；根據1111人力銀行今公布「2021企業最愛大學」排行榜發現，國立成功大學搶下「整體排名」與「公立大學」雙料冠軍，是今年最大贏家，輔仁大學則蟬聯私校冠軍，顯見企業最愛的大學排名輪動速度非常快。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，企業主心目中的優秀人才已不分公、私立畢業，從「整體排行榜」的學校排名顯示，能培養身懷絕技的科技大學，有時比知名大學人才更好用；「成功大學」今年一舉擒下雙料冠軍，成為最受企業歡迎的大學，成大近年因應資訊科技、文化多元與環境轉變等衝擊，引領風氣之先，首創大一至大四全校不分系學程，多元跨領域學位、學分學程以及各類創新課程，培育學生解決問題的能力，贏得業界好評。

今年最讓雇主感到滿意的「公立大學」由成大、臺大、交大拿下前3名；「私立大學」的部分，輔仁大學蟬聯私校冠軍，積極與產業界接軌的淡江大學名次大幅躍進搶下亞軍，中原大學與東吳大學則分居3、4名。

輔仁大學校長江漢聲表示，學校有12個學院、2萬6千個學生，根據以前教育部統計，輔大是全國跨領域選修、雙主修最多的一個學校；除跨領域外，更有兩個主軸，有創新設計、健康醫療。學校設有「職涯選課系統」，幫學生診斷他的選修是否符合將來職涯發展，學習不浪費時間。

世新大學校長吳永乾表示，學校以新聞傳播教育起家，全校共有4學院、19個系。世新長期經營、 耕耘 傳播領域之外，世新還與CNN結為夥伴大學，3年前成立全媒體中心，今年進一步引進最新的好萊塢影音製作技術，包括智能攝影棚、即生成技術等，鼓勵學生跨領域學習，以符合產業需要的知識與技能。

(中時 )