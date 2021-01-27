台大與東森集團今天舉行產學合作簽約儀式，雙方將在生命科學及生物農業等方面有更多合作；東森並承諾捐贈約10至20億元的「台大生技大樓」，3年內開始興建，並於開工後3年完成興建與實物捐贈。

今天由台大校長管中閔及東森集團總裁王令麟共同簽署產學合作及捐大樓合作意向書。管中閔表示，台大除了推動學術，也強調發揮社會責任，這次台大和東森合作，主要在生命科學及生物農業等領域，將為老師及學生創造出更多機會，進一步幫助學生接軌職場。

台大校長管中閔（右）與東森集團總裁王令麟（左）簽署產學合作意向書。（林志成攝）

王令麟則說，過去20年來，東森是消費者信賴和喜愛的品牌，這次和台大合作後，必能進一步提升，尤其在新零售領域將有資格打世界盃，預計2025年集團營業額達2200億元。東森未來和台大將在保健食品、料理包及各項食品的研發上合作，之後本著「取之台大，用之台大」的精神，回饋台大。

東森集團捐贈之「台大生技大樓」，規畫座落於台大生命科學院漁業科學所大樓，樓地板面積約7000坪，現地重建，由校方與生命科學院統籌使用。

除了東森集團捐贈大樓，以硬體設施改善學習環境，雙方將以跨院系產學合作方式成立「台大東森產學研發中心」，與生物資源暨農學院相關系所與附設農業試驗場進行產學合作，包含產品研究開發、技術轉移與產品化，促進雙方在農業科技、農產品推廣與生化科技領域更深的交流與研究合作。

之前寶佳機構創辦人林陳海捐贈30億元給台北政經學院基金會，基金會再將每年孳息用在清大台北政經學院的辦學。不過近日卻發現勞動部勞金局國內投資組前組長游迺文，與寶佳資產管理公司投資主管邱裕元，共謀以勞動基金炒作遠東百貨公司股票，涉及犯罪。寶佳機構的企業形象大損，而清大也受牽連，遭到外界責難。

王令麟曾因罪入獄，形象有爭議。台大副校長周家蓓表示，這次台大和東森集團產學合作，並接受東森捐贈大樓，情況相當單純，不會發生合作企業涉入學校運作的狀況，因此以正面態度來看待這件事。

(中時 )