李長榮集團、薇閣文教公益基金會、奎克生技光電贈送高靈敏數位PCR核酸檢驗機器。（賴佑維攝）

神采時尚贈送P3防護服。（賴佑維攝）

新竹市長林智堅和新竹5企業2日捐贈年菜給桃園醫護，桃園市長鄭文燦在防疫專案會議上代收。林智堅說最近不是在桃園，就是來往桃園的路上，感謝桃園醫護，「沒有你們奉獻付出，守護國人，防疫不會有如此成果。

因林智堅近日頻繁到桃園，有媒體詢問是否有意參選桃園市長？林智堅回應，因為北水南送、加上捐贈物資，才會較為頻繁。媒體也詢問鄭文燦，是否有意把林智堅作為接班人？鄭文燦則說，桃竹相當密切，林智堅在第一時間就發臉書力挺桃園，而桃園送水到新竹，也解決新竹縣市的燃眉之渴，往後還是會讓兩市建立更好的交情，更好的友誼。

林智堅表示，最近不是在桃園，就是來往桃園的路上。他說，昨天北水南送計畫通水，為新竹的缺水找到解方，多次來桃園都是為了視察該工程。2日到桃園，則是為支持第一線服務的醫護。他說，沒有你們的奉獻付出，守護國人健康，防疫不會如此成功，代表新竹表達對桃園支持。

他說，那時候所謂禁桃令，如今看來是很大的誤解，事後地方首長也用行動表達對桃園支持。他說，桃竹是共同生活圈、血濃於水。因此邀集在地最好的5家飯店、餐廳業者，送上暖暖年菜給醫護，希望疫情穩定後，醫護平安過好年，屆時把這些年菜送給他們，讓大家可以回到家吃團圓年夜飯。

鄭文燦則說，1日桃園送水到新竹，2日新竹送年菜到桃園，代表2市好交情。也感謝李長榮集團、薇閣文教公益基金會、奎克生技光電贈送高靈敏數位PCR核酸檢驗機器及神采時尚贈送P3防護服。他也說，防疫慰問金，確診者10萬、居家隔離3萬，但有醫療院所反應，隔離者不只是醫事人員，行政、環保清潔人員也有，但他們一樣重要，同樣要發慰問金。

(中時 )