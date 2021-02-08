歐客佬精品咖啡員工親筆寫下感謝詞語的愛心便利貼，除送上最好的咖啡，也慰問部桃醫護人員的辛勞。（歐客佬咖啡提供／馮惠宜台中傳真）

黑沃咖啡APP上線，召募期間免費30萬杯送給會員，會員還可以在北部訂購，分享給南部的朋友至鄰近門市兌取咖啡。（歐客佬咖啡提供／馮惠宜台中傳真）

每年春節開工超商、咖啡業者紛紛透過開工咖啡優惠深化品牌知名度，今年在全球疫情籠罩下業者有更進擊版的作為；前著特製客製化掛耳咖啡包1000份送給衛福部桃園醫院，為醫護同仁加油打氣；後者則要透過線上APP募集會員，送出免費咖啡，並且限時推出拉霸抽GOGORO機車的好康。

歐客佬精品咖啡上周動員員工趕製1000份印有「向部桃醫護致敬」的客製化掛耳咖啡包，並由員工親筆在便利貼上寫下感謝或鼓勵的語詞，讓無私奉獻的醫護人員在卸下重擔後第一時間品嚐到最好的咖啡，慰問他們的辛勞。

歐客佬精品咖啡負責人王信鈞指出，這次送出的1000份掛耳咖啡是採用2019年世界盃烘豆大賽第一名、俄羅斯籍烘豆大師的配方，這款全球獨家風味「世界頂級烘豆大師調配豆」還未上市，先送給站在防疫第一線的醫護同仁，也特別請美工設計上頭印有「衛生福利部桃園醫院」的標誌，另寫上「感謝您無私的奉獻！全民防疫，台灣加油！Thank You」客製包裝，讓他們感受到民眾的感謝。

而黑沃咖啡最近自行開發品牌APP會員系統，讓會員可以線上訂購、線下門市取貨並且可寄杯，APP上線為募集會員，也大方送出30萬杯分享給會員，2月10日起更舉辦線上拉霸遊戲祭出最高獎項GOGORO機車乙台及諸多獎項。

(中時 )