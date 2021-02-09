國內數位帳戶市占龍頭台新金(2887)旗下Richart，去年8月再推出Richart Life APP，彙整所有合作商戶的優惠資訊，跨出平台整合的第一步。台新銀行數位金融處資深副總經理包國儀表示，該行自去(2020年)年8月領先市場推出生活金融生態圈後，致力打造台新點數整合平台，期望透過區塊鏈技術讓全台灣喜好累積點數的民眾能夠打破各種點數的場域界線。

適逢春節年價，Richart Life營造生態圈幸福感，自即日起至本(2)月18日止，民眾每天登入Richart Life可獲得一次領取88點紅包的機會，同時領到點數還可以每2點投入抽獎，有機會獲得共20名等值6,000元的台新Point及新光三越禮券，或是開工日(2月17日-18日)加碼抽出的168點紅包，或是獲得一個月份的咖啡。

目前台新旗下主要有3款App，包括台新銀行「行動銀行」、數位帳戶Richart，以及Richart Life。

新春台新Point發紅包活動就是點數平台的應用，民眾於領取紅包的同時，即運用區塊鏈技術寫入資料入點給民眾，民眾無須耗時等待，可於台新Point場域及時使用；此外，於近日上線的點數集合帳戶，則已將台新Point與台新卡紅利點數整合，便於民眾在Richart Life app一目瞭然管理點數，也可以透過Richart Life app直接混用不同點數兌換商品。Richart Life將持續打破點數界線、串聯生態圈合作夥伴，整合加入點數平台。

(時報資訊)