桃園市長鄭文燦14日上午前往楊梅區，慰勞天成醫院及怡仁綜合醫院醫護人員時表示，為達成醫療服務不打烊、市民健康不打折的目標，感謝楊梅地區天成醫院及怡仁綜合醫院，增加留守的醫護人數，犧牲年節假期堅守崗位照顧病患，讓楊梅地區的市民朋友就近就醫。

鄭文燦指出，經訪視各醫院，當前流感、腸病毒及其它疾病的患者皆大幅減少，往年連假所見急診室壅塞的情形並未出現，且急診室與病床數充裕，能提供所有市民年節期間妥善的健康照顧，相信上述情形與戴口罩、勤洗手及社區大消毒相關，也證實防疫新生活運動的成效，期許未來市民朋友在過年期間，除了施打疫苗外，也能秉持勤洗手、戴口罩等個人防護措施，相信流感比例會大幅降低。

鄭文燦提到，天成醫院及怡仁醫院擁有優秀的醫療服務及設備，院內各科別廣受市民的信賴，其中天成醫院在春節期間更增加約60床，期許醫院作為市民健康的守護者，在醫療照護上愈做愈好。

鄭文燦除親自慰問天成醫院院內醫事人員外，也探望怡仁綜合醫院各樓層病房及新生兒，並與新生兒家長親切交談，也親自致贈手工皂、按摩滾輪珠及等禮品，代表全體市民對醫療人員的付出致上最高謝意。

(中時 )