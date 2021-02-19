桃園醫院今（19）日恢復營運，行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中以及桃園市長鄭文燦都來參加復工儀式。有媒體詢問，大陸國台辦批評台灣買不到BNT疫苗是來自對岸阻撓，此說詞是無中生有。對此，蘇貞昌回應表示，從疫情發生以來，陳時中步步為營、有憑有據，講話都是合情合理，從來都沒有信口雌黃。

蘇貞昌表示，此次有關疫苗的採購，也都是秉持著國外採購、國內研發，雙軌進行，且採購都是多元進行，進行過程中難免有各種情況，但也從來沒有指涉任何人對我們怎樣，所有的政治口水，其實都不必無中生有。

蘇貞昌還說，可以公開向國人報告時，指揮中心會誠實、清楚讓國人知道。疫苗採購都是一直如何能夠盡快、最好保護國人的原則來進行，我們受到的都是一些政治口水的困擾。

針對採購德國BNT疫苗，陳時中表示，沒有跟上海復興接洽過，當所有的程序完成後，當然歡迎有BNT疫苗，至於是否為500萬劑，他則說要照合約內容進行。對於大陸國台辦發言人馬曉光的回應，陳時中開玩笑說，這兩天覺得耳朵很癢，希望大家不要互相攻擊。有苦難言是我自己的事。

(中時新聞網)