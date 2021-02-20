今20日上午，衛生福利部部長陳時中與醫福會執行長王必勝等人，先後前往嘉義縣兩處檢疫所視察，並代表總統蔡英文送上6萬元慰問金，陳時中除肯定醫護人員在防疫戰爭的重要角色，也形容檢疫所就像是一座成功防堵疫情的堡壘，第一線辛苦工作的同仁在國家需要他們時，義無反顧，挺身而出，使命必達，真的很不簡單，「這就是台灣人精神」。

嘉義縣衛生局指出，防疫期間嘉縣檢疫所支援移工專案、教育部專案、高風險國家專案及春節專案，已收案3000多人次，除了嚴謹把關，更落實住民健康管理，提供一般旅館服務外，也開辦[email protected]群組，讓檢疫所住民有通暢的意見反映管道，人性化服務提供檢疫所的住民更好的照顧，這期間也曾協助外籍移工因腦中風及闌尾炎等急症，緊急轉介救醫後，目前已恢復並回到社區服務。

衛生福利部部長陳時中與醫福會執行長王必勝等人，20日先後前往嘉義縣兩處檢疫所視察。（嘉義醫院提供∕呂妍庭嘉義傳真）

衛生福利部部長陳時中代表總統蔡英文送上6萬元慰問金。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

衛生福利部部長陳時中肯定醫護人員在防疫戰爭的重要角色。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

衛生福利部部長陳時中與醫福會執行長王必勝等人，20日先後前往嘉義縣兩處檢疫所視察。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

檢疫所除了提供餐食住宿及齊全備品，更貼心因應不同國籍及個別化狀況的協助工作，讓民眾在檢疫14天期間，心情上也能感受到政府照顧的用心，遇到霸王級寒流時，檢疫所也即時提供包括保暖物品，完成檢疫回到自己的家、工作崗位時，感謝的聲音如雪片般陸續傳達到檢疫所，讓執勤同仁倍感窩心。

嘉義醫院院長黃元德更提及，大林檢疫所雖然是軍營改建的「軍事風」住房風格，但在「媽媽桑」班護理師的照顧下，許多接受檢疫民眾都大開眼界，彷彿回味到當年救國團或成功嶺暑訓的年代，匆匆一轉眼就度過原本焦慮的14天，不得不說，台灣防疫好棒棒！

嘉義縣長翁章梁說，在COVID-19疫情下，透過嘉義醫院、朴子醫院及縣府團隊共同面對、團結，分工合作，以及民眾的包容與配合，才能度過艱難疫情的衝擊。

翁章梁強調，陳部長不是一般的政治人物，而是專業的工作者，面對問題不批評，不堵怨，很清楚的告訴大家該如何處理，尤其在電視上看到第一線工作同仁因擔心接觸確診者而不回家，選擇住在旅館，讓他很感動，執勤同仁的心情，一般民眾是很難感受得到的。

(中時 )