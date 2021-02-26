陳明文希望農委會趕緊跟大陸政府聯繫釐清相關問題，維護台灣農民的權益。（陳明文辦公室提供∕呂妍庭嘉義傳真）

大陸國台辦宣布3月1日起暫停台灣鳳梨輸入，民進黨立法委員陳明文表示遺憾，強調台灣鳳梨出口符合WTO與大陸相關規定，且過往大陸都無提出證據與資料，明顯有政治力介入之考量，嚴重傷害台灣農民心血，呼籲大陸應盡速提供我方佐證文件，並解除禁令，同時政府也會全力協助農民開拓不同市場，全力捍衛鳳梨農友之心血。

陳明文表示，大陸國台辦發布「從今年3月1日起，停止進口台灣菠蘿（鳳梨）。」理由是2020年以來，中國大陸海關多次從台灣輸入大陸的鳳梨中截獲檢疫性有害生物。至於是什麼檢疫性有害生物，國台辦完全沒有交代清楚，擺明就是隨便找個理由要來打壓台灣鳳梨，陳在臉書PO文更直接寫是出招抹黑台灣農業。

陳明文指出，台灣鳳梨外銷大陸，相關的檢疫措施都符合大陸和WTO的相關規範，而且在採取輸出檢疫強化措施後，台灣也沒有接獲任何有害生物不合格通知，大陸國台辦今天宣稱「多次截獲檢疫性有害生物」，卻沒有任何佐證文件，擺明就是政治力介入，要羅織罪名在台灣農民的頭上。

陳明文強調，以嘉義鳳梨來說，產量約占全國一成至兩成，且品質口碑非常良好，這幾年除了大陸通路之外，也積極打通東南亞與東北亞市場，更協助台灣企業與相關業者進行在地採購，積極創造不同通路，活絡市場，針對今日單一事件，希望農委會趕緊跟大陸政府聯繫釐清相關問題，維護台灣農民的權益，也希望全體國民一起幫農民挺過這一波的政治打壓。

(中時 )