大成集團斥資10億元，與日本昭和產業合作，在彰化大城打造全台最大，世界最先進的蛋雞場，預計2022年9月完工，未來每小時能處裡38萬顆雞蛋，22日舉行動土儀式，彰化縣長王惠美，農委會副主委黃金城等人到場，王惠美說，樂見大成引進最先進的蛋雞場至彰化，提升彰化整體蛋機產業，希望能提供更多就業機會，吸引青年返鄉。

昭成蛋品加工廠與日本昭和產業結盟合作，引進全台第一座雞蛋自動倉儲系統，基地總面積達11,074 平方公尺，從洗選分級、烘乾、殺菌、聲納檢測、血蛋偵測，到雞蛋加工，分級包裝等等，全程自動化，還有AI大數據分析，協助源頭管理，全程自動化，能有效避免人為交叉污染。

22日舉行動土儀式，彰化縣長王惠美，農委會副主委黃金城等人到場，王惠美說，樂見大成引進最先進的蛋雞場至彰化，提升彰化整體蛋機產業，希望能提供更多就業機會，吸引青年返鄉。(吳建輝攝)

彰化縣長王惠美表示，彰化擁有800多家蛋雞場，飼養約1900萬隻的蛋雞，每年可提供約34億顆蛋供國人食用，年產值高達96億元，相信未來這個全國規模最大的蛋品加工廠完工後，可以提供更多就業機會，為國人提供安全健康的優質雞蛋。

農委會副主委黃金城說，台灣雞蛋產值超過211億，占畜禽產品總產值 13％，日本雞蛋產業發展遠超過台灣，未來透過台日合作方式，導入日本集貨中心管理模式，將有助於台灣整體雞蛋產業結構調整，更可能改變現有包銷制度，進而加速帶動整體產業轉型與升級。

大成集團董事長韓家宇表示，昭成蛋品廠是全世界最先進的，全自動的倉儲設備，可溫控、溯源，有效率的保存雞蛋，液蛋生產線，更導入鮮乳等級的新鮮屋包裝機，未來還將引進可生食級的雞蛋技術。

韓家宇說，昭成蛋品廠除有的自動倉儲設備，二樓還有生產研發基地，引進日本先進的生產管理，開發出符合台灣消費者口味的加工蛋品，希望提供更多元的產品，讓顧客選擇。

(中時 )