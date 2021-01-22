根據市場調查研究公司尼爾森（Nielsen）今天公布的數據，大約4000萬人透過6大電視網路，觀看民主黨籍的拜登就職美國總統的典禮轉播，較4年前川普就職觀看人數增加了4%。

路透社報導，直播從20日美東時間早上11點45分開始，內容包含了拜登在國會大廈宣誓就職與發表就職演說完整30分鐘的畫面。該數據包含美國廣播公司（ABC）、哥倫比亞廣播公司（CBS）、國家廣播公司（NBC）以及有線電視平台福斯新聞頻道（Fox News）、美國有線電視新聞網（CNN）與微軟國家廣播公司（MSNBC）的觀眾。

2017年統計，大約3830萬人用以上管道，觀看共和黨籍的川普就職與演說。2009年民主黨的歐巴馬成為美國首位非裔總統時，就職典禮吸引5120萬名觀眾收看。

電視收視數據不包含透過數位平台推特（Twitter）、臉書（Facebook）和影音網站YouTube觀看，或於酒吧、餐廳等公共場合收看的人數。

(中央社)