台南市農業局推廣稻草再利用，六甲區農會與台灣稻藝工坊張淑娥推出「注連繩」等各式稻草手工藝品。（劉秀芬攝）

台南市農業局推廣稻草再利用，六甲區農會與台灣稻藝工坊張淑娥推出「注連繩」等各式稻草手工藝品。（劉秀芬攝）

台南市為台灣重要米倉，平均每年稻作栽培面積約2萬4000公頃，生產稻米16萬噸，也留下16萬噸廢棄稻草，其中9成回歸農田當肥料，為宣導稻草再利用提升附加價值，市府農業局邀請六甲區農會及台灣稻藝工坊創辦人張淑娥，推廣「注連繩」等各式稻草手工藝品。

台南市長黃偉哲表示，稻草可以當作有機質肥料、鋪蓋果園的有機資材，也可以用來作為文創產品的材料，透過藝術與文化創作提升稻草價值，呼籲農民不要燃燒稻草造成浪費資源及汙染，可以將稻草與土地連結，創作藝術品推廣至全台，甚至世界各地，讓更多人知道台南擁有好米、好稻草及好文化。

張淑娥表示，「注連繩」在日本做為趨吉避凶的界限與象徵，也是神社與家戶過年時必備的裝飾，如同台灣春節貼春聯有異曲同工之妙。台灣稻藝工坊善用農村綠色資源，推廣各式稻草手工藝，活絡稻草經濟價值，創在在地產業。

台南市農業局長謝耀清指出，張淑娥透過地方創生方式，將在地稻稈編織成日本「注連繩」，對台南而言相當有意義，因為稻作可以因創作成為連結土地與人的重要媒介，同時連結地方文化與人文風情，用稻草綑綁而成的標繩，也能讓遊客對府城留下深刻印象。

(中時 )