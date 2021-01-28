德國軟體集團思愛普(SAP)執行長克萊恩(Klein)周三發起一項活動，鼓勵客戶將業務轉向雲端，該轉向可能對投資人帶來短期痛苦，但執行長希望未來可獲得回報。

克萊恩新採用了訂閱的服務模式，能帶來可預測的營收，之前的軟體授權模式則帶來不穩定的前期現金流。思愛普領先提供了「關鍵任務」Apps，讓40萬家企業可以運行財務、人事、物流、電子商務；傳統上則由其專有數據庫所支援的內部伺服器來運行軟體。

思愛普推廣其最新S/4 HANA數據引擎版本，能被遠端雲端伺服器託管，可改善與自家Apps的連接。

在名為Rise with SAP發表會上，執行長拋出更深層的轉型，能讓例如西門子的工業客戶可以將業務流程從頭到尾重新設計。作為額外的預告，思愛普正提供一加強業務流程的智慧功能，能處理數據並分析，公司是否以最有效方式來配置營運。

思愛普表示，將收購柏林的新創Signavio，對協助客戶理解、改善、轉化和管理其業務流程，能夠新增加一「雲端在地」的面向。目前還未揭露的該交易，預計今年初完成監管單位的批准；Signavio的估值約在10億歐元。

去年秋天，克萊恩宣布了雲端戰略，因而放棄了中期獲利目標，警告業務復甦將因疫期而比預期更久。此宣布之後，第三季未能獲利，讓思愛普股價大跌，也讓該思愛普失去歐洲最有價值科技公司寶座。

(時報資訊)