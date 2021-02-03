36%的亞太區組織表示，以軟體及雲端為先的策略有助於在現今以遠距模式為先的世界中成功應付網路安全挑戰。根據思科針對亞太區市場進行的《2021年安全成果研究》(2021 Security Outcomes Study)顯示，有常更新科技的組織，成功執行安全計畫的機率是最高的。而台灣的組織則認為，制定健全的安全策略是網路安全計畫成功的關鍵。

根據研究報告，採取主動科技更新策略的亞太區組織，能夠成功實現整體安全計畫的機會高15%，這是在所有安全實踐方針中取得最高成功率的因素。其中又以中國大陸最高，落實這項安全實踐方針的在地組織能夠成功實現安全計畫的機會高達31%，其後依次為泰國(30%)、澳洲(23%)及日本(20%)。

然而，並非所有組織都有預算或專門知識使此「安全底線」(Security Bottom Line)得以實現，而遷移至雲端和SaaS(軟體即服務)安全解決方案的策略則可有助填補箇中差距。

在台灣，研究發現網路安全計畫往往在挽留安全專業人才遇到最大困難，只有22%的組織表示能夠處理此事宜。其次所遇到的問題包括跟上業務發展的速度(成功率為24%)和建立企業安全文化(成功率為26%)。

除了上述提及的結果，研究亦評估不同安全實踐方針對成功實現整體安全計畫的影響。台灣的組織認為，制定健全的網路安全策略(43%)會為它們帶來高投資回報，其次是能夠識別網路風險(29％)，以及具備計畫績效指標(25%)。

(時報資訊)