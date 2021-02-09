擁有破千萬下載次數的QR code條碼掃描APP「Barcode scanner」，無預警遭木馬病毒入侵，變身成為惡意的廣告軟體。(摘自Malwarebytes)

Android用戶注意！資安公司Malwarebytes發現，一款在Google Play Store擁有破千萬下載次數的QR code條碼掃描APP「Barcode scanner」，無預警遭木馬病毒入侵，自去年12月更新後，竟變身成為惡意的廣告軟體。

根據Malwarebytes近日公布的資安報告指出，許多用戶反映常出現在使用網路瀏覽器時，會跳出警告手機有危險的訊息，並會無預警地打開廣告要求下載某防毒軟體，才發現是「Barcode scanner」程式中出錯了。

據了解，擁有破千萬下載的「Barcode scanner」是在去年12月軟體更新後，Android用戶就陸續傳出災情。Malwarebytes推測就是在此次更新中遭移入惡意的木馬程式，會對用戶在使用瀏覽器時無止盡地投放廣告。

目前Google Play Store已將「Barcode scanner」強制下架，不過Malwarebytes質疑，這種惡意木馬原件植入QR Code掃描APP地方式恐怕已存在多年，只要更新軟體，一個受Google Play 監控的APP就可能成為惡意軟體，目前仍難以釐清原因，最好的方式最好就是趕緊將手機中的惡意程式整個刪除。

(中時新聞網)