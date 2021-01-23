家住南投縣集集鎮的70歲林姓老翁，日前凌晨不明原因外出走動，原來是想去看醫生，竟然一路走到中興新村，距離長達25公里，直到上午8點多被民眾發現，中興分局員警立刻把老翁護送返家。

中興警分局永清派出所警員謝佳叡，執行勤區查察勤務時，接獲民眾報案，南投市東閔、中興路口疑似有迷失老人，警方立即趕赴現場，發現該林翁疑患有失智症，且語焉不詳，無法清楚表達自己姓名及住家地址，身上也未攜帶身分證，警用行動電腦人臉辨識系統查證其身分，得知該名林姓老翁居住於集集；經了解，老翁凌晨3點多天未亮從家中外出，想去看醫生，沒想竟一路由集集走到中興新村，員警見老翁神情疲憊且多日未洗澡，女兒遠在北部無法支應，主動協助將老翁護送返家，老翁回家後頻頻跟警方道謝，感謝員警的大力協助。

中興警分局長黃念生表示，家中有失智長輩，可向各鄉鎮市公所及南投縣政府社會及勞動處申請佩戴愛心手鍊，為親愛的家人增加一份保障。如長輩不慎走失時，讓其他人能夠循著愛心手鍊所提供的資料，使長輩能迅速安全的回到家中。若有不便之處，請主動與當地轄區警方聯繫或撥打110報案，警方將竭誠為民服務，協助申請愛心手鍊。

(中時 )