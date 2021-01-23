中紀委五次全會開幕 習近平強調「十四五」要繼續從嚴治黨 12:362021/01/23 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中紀委五次全會開幕 習近平強調「十四五」要繼續從嚴治黨。圖／新華社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中共中紀委第十九屆五次全會在周五（22日）開幕，會期持續至下周日（24日），中共總書記習近平發表重要講話。 中共官媒報導，習近平指出2021年是實施「十四五」規劃、開啟全面建設社會主義現代化國家新徵程的第一年，所有工作都要圍繞「開好局、起好步」來展開。習近平並強調，要繼續從嚴治黨，堅定政治方向，保持政治定力，做到態度不能變、決心不能減、尺度不能鬆。 復甦經濟優先 葉倫：不會立即取消對大陸關稅！與台簽訂貿協 非拜登新政當務之急 李克強召開座談會 強調保持財政貨幣政策挺企業 (中時 ) #習近平 #中紀委 #全會 #開幕 #強調 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 拜登上任 美台往來將趨低調 04:102021/01/23 政治要聞 民進黨執政更加依賴大陸 國民黨：該從反中烏托邦的夢清醒了 17:592021/01/22 政治 陸制裁川普政府官員 拜登發言人：這是徒勞且刻薄的舉動 20:402021/01/22 兩岸 模具公會三十周年 郭台銘：產業機會將旭日東昇 04:102021/01/22 產業．科技 田弘茂指兩岸 沒必要一定借助美國 04:102021/01/22 焦點要聞 《環時》社評稱須將蓬佩奧之流從中美關係徹底刪除 08:452021/01/23 兩岸 為何刪陳時中特別費？ 國民黨團：刪萊豬部長特別費 就是在捍衛國人健康及監督政府 19:592021/01/22 政治 誰不挺醫護 朱學恒例舉3件事痛批蔡政府：只出一張嘴 18:432021/01/22 政治 社評／抓住「窗口期」 緩和兩岸緊張 04:102021/01/23 焦點新聞 民進黨2022將被雙殺？屏東養豬協會理事長曝一招殺手鐧 10:292021/01/22 政治 農曆春節前拜會朱立倫？江啟臣：過年前將拜會歷任黨主席 11:472021/01/22 政治 兩岸熱門新聞 新冠核酸檢測為何增加肛拭子採樣？陸專家這麼說 - 兩岸 中紀委五次全會開幕 習近平強調「十四五」要繼續從嚴治黨 - 兩岸 陸制裁美官員測試新政府？共和黨狠批無恥 籲拜登強硬反擊 - 兩岸 大陸疫苗OK 多國領導人打包票 - 焦點新聞 - 旺報 遭北京制裁 柯拉克視為榮譽勳章 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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