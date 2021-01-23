中共中紀委第十九屆五次全會在周五（22日）開幕，會期持續至下周日（24日），中共總書記習近平發表重要講話。

中共官媒報導，習近平指出2021年是實施「十四五」規劃、開啟全面建設社會主義現代化國家新徵程的第一年，所有工作都要圍繞「開好局、起好步」來展開。習近平並強調，要繼續從嚴治黨，堅定政治方向，保持政治定力，做到態度不能變、決心不能減、尺度不能鬆。

(中時 )