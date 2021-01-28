中共總書記習近平周四（28日）在北京主持召開中共中央政治局會議。會議指出，推進基層治理體系和治理能力現代化建設，是全面建設社會主義現代化國家的一項重要工作。各地區各部門要從鞏固黨的執政基礎和維護國家政權安全的高度，深刻認識做好基層治理工作的重要性。

新華社報導，會議指出，要加強中共對基層治理的領導，將基層黨組織的政治優勢、組織優勢轉化為治理效能；要加強基層政權治理能力建設，健全黨組織領導的自治、法治、德治相結合的基層治理體系；要構建常態化管理和應急管理動態銜接的基層治理機制，統籌做好新冠肺炎疫情常態化防控和管理服務工作；要構建網格化管理、精細化服務、開放共享的基層治理平台，加強基層工作隊伍建設，制定實施城鄉社區服務體系建設「十四五」規劃，更好解決群眾操心事煩心事揪心事，持續減輕基層負擔；要切實加強組織領導，健全各級議事協調機制，形成推進基層治理現代化建設的整體合力。

會議強調，過去一年中央巡視工作領導小組工作取得明顯成效。要堅持巡視工作的政治定位，深入貫徹巡視工作方針，精準落實政治巡視要求，聚焦「兩個維護」根本任務，圍繞中心、服務大局，著力加強對黨的十九屆五中全會精神、「十四五」重大部署落實情況的監督檢查；要堅持依規依紀依法，不斷提高規範化法治化水平，使巡視工作更加精準科學、更加有力有效，為「十四五」時期我國發展開好局、起好步提供堅強保障，以優異成績慶祝建黨100周年。

(中時 )