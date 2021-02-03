台中海線地方人發起罷免基進黨立委陳怕惟「刪Q行動」，罷免總部1日成立。當天陳柏惟則在臉書開箱「立委的一天」，包括主持各項會議、各大媒體節目參與、地方中央建設會勘。對此，台北市議員游淑慧直言「很可笑」，要罷免了才在講這些543，那過去一年在幹什麼？現在才裝乖來不及了。

陳柏惟1日在臉書PO出影片，分享立委的一天，表示自己不是完人，一定會有犯錯的時候，得承認反覆檢討並不好受，但很清楚有多少人的期望在他身上，不能辜負這些託付，不能說特別累。事實上每一個想實踐理想的政治人物，都是這樣過生活，強調面對這個世界光怪陸離的事情，會繼續勇敢奮戰。

陳柏惟的選區有烏日、沙鹿、霧峰、大肚、龍井。游淑慧昨（2）日在TVBS政論節目「新聞大白話」中表示，自己家人就在該選區，過去顏寬恒真的跑很勤，外公住在很鄉下的地方，告別式顏寬恒也親自到場致意，但現在問舅舅知不知道立委是誰，說都快忘了，只在電視上看過。

台北市議員游淑慧。（圖為資料照）

游淑慧強調，不是自己在國民黨才這樣說，但陳柏惟的選區在台中，卻每天在台北上各大節目，加上來回交通時間，還有多少時間可以在選區會勘跟服務，「不要騙肖ㄟ」，到了罷免關鍵才裝乖，來不及了。

此外，游淑慧也提到，陳柏惟最近大撒幣，製作特製版口罩送民眾，只要加入社群就可獲得，但這口罩不便宜，不知道花了多少錢，也提醒陳柏惟是立法委員，不要犯法，不是藥商不可以贈送醫療器材，送的是醫療口罩，可能違反醫事法，可罰3萬到200萬元，且最近大家也在講，彩繪口罩裡面的原料有沒有致癌的可能，不要像王浩宇一樣，賣了襪子結果甲醛超標。

(中時新聞網)