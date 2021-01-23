涉嫌以不實政府機關採購報價單向公司取得低價軟體產品，圖利自己友好經銷商的台灣微軟離職經理張銘芳，台北地檢署檢察官向法院聲請羈押禁見，台北地方法院23日審理後，認有羈押理由，沒有羈押必要，裁定以80萬元交保，並限制出境出海8個月。

北院認為，張銘芳涉犯行使偽造私文書犯罪嫌疑重大，不過，檢察官聲押理由中的加重詐欺取財罪，及《證交法》特別背信罪，則仍有疑義待釐清。同時，張銘芳有刪除與共犯、證人間的通訊軟體對話紀錄，且與其他被告供述不一，有偽造、變造、湮滅證據的可能，但是相關共犯證人已經檢察官詢問，且同案被告與張之間，上下屬或業務關係，難認有勾串共犯或證人之虞。

所以，北院認定張銘芳有羈押的原因，但考量張所涉犯罪嫌及檢察官已經訊問調查完備的程度，認無羈押必要，所以裁定以以80萬元交保，並限制出境出海8個月。

張銘芳是被控利用微軟並對於政府部門的採購有特殊折扣的漏洞，在2016年及17年，配合代理商展碁國際公司企劃經理鄭珮雯、精誠軟體服務公司業務代表翁沛詠、中菲電腦公司業務經理莊至傑、大同世界科技公司協理楊天助等4名經銷商，先向公司報假交易申請單，取得折扣後低價產品。

接著，張把產品私下交付給廠商，使得廠商可以低價產品流入市場出售，並具有低價競爭優勢取得政府標案，使4名廠商獲得價差高達1.2億元的軟體產品，張也藉此獲得380多萬元績效獎金。

(中時 )